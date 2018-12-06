國際財經

受華為副董事長孟晚舟被捕事件拖累，美股道指早段一度急插784點，不過低位有吸納，最新僅回落300多點；納指更收復大部份跌幅。中美角力再起，孟晚舟涉違反美國貿易禁運在加拿大被捕，或被引渡到美國受審，為中美元首貿易休戰重新添上陰霾，加上油價急挫，都不利大市表現。

截至本港時間凌晨3時約5分，道指報24707點，跌319點或1.27%，稍早時最多跳水784點或3.13%，低見24242點，令到連同上一個交易日的兩日累積跌幅一度達到1583點；標普500指數現報2670點，跌30點或1.11%，早段曾下滑2.90%；納指現報7137點，跌20點或0.29%，早段最多挫3.82%。

波音最新挫3.04%，暫時為表現最差的道指成份股。摩根大通與Travelers都回落約2.7%。蘋果下滑1.62%。石油出口國組織（OPEC）開會後，未能就減產幅度達成共識，紐約期油下滑3.08%，報每桶51.26美元，油股埃克森美孚與雪佛龍都倒退約2.2%。

恐慌指數VIX暫漲13.89%，至23.62。美元受壓，ICE美滙指數暫時報96.71，下跌0.29%；美元兌歐羅和英鎊都倒退約0.4%，分別報1.1389美元和1.2787美元，兌日圓下滑0.56%，報112.55日圓。

市場避險意識抬頭，美國國庫券受捧、債價上揚，令10年期孳息大幅滑落，暫時下跌4.2個基點，滑落至2.87厘。

官媒總編輯：對中國是「宣戰」

華為創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大被捕，涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定。對此，中國外交部要求對方立即對拘押的理由作出澄清，並立即釋放孟晚舟。內地官媒《環球時報》總編輯更評論指，事件完全是對中國的一種「宣戰」。

經濟數據方面，美國供應管理協會(ISM)11月非製造業指數升至60.7，高於預期；11月Markit服務業PMI終值及綜合PMI終值均較預期理想；惟耐用品訂單按月減少4.3%，跌幅超過預期。此外，美國10月貿易逆差擴大至555億美元，是連續第5個月擴大，最新首次申請失業救濟人數報23.1萬人，亦高過預期。

歐洲股市收市急跌，主要跟隨環球股市及油價下滑，泛歐股指Stoxx 600收市跌3.09%。