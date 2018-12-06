國際財經

歐洲股市周四收市急跌逾3%，主要受華為副董事長孟晚舟被捕事件觸發環球股市急挫，以及油價下滑拖累，泛歐股指Stoxx 600收報343點，下滑3.09%。

英國富時100指數收報6704點，跌3.15%或217點；德國DAX指數收報10810點，回落3.48%或389點；法國CAC 40指數收報4780點，倒退3.32%或163點；意大利富時MIB指數收報18643點，挫3.54%或684點；西班牙IBEX 35指數收報8764點，下跌2.75%或247點。