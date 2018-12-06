即巿股評 港股直擊 國際財經

近日美國國債孳息出現倒掛，引起市場焦慮，拖累美股三大指數於周二(4日)全面挫逾3%，周三美股休市悼念前總統老布殊逝世，無阻長短債息差距持續收窄，其中3個月與10年期息差跌穿0.5厘，是2007年10月30日後首次，備受市場關注。

債息倒掛反映投資者對短期經濟前景缺乏信心，寧願以較低孳息(即較小回報)買入長年期債券，這種現象往往預示美國經濟將顯著放緩甚至衰退，因此被視為量度經濟狀況的重要指標。

目前市場大多數分析都以2年與10年期債息倒掛作為美國經濟衰退的先行指標。然而，本欄早前提及，3個月與10年期組合對預測衰退的準確性最高，因為自1970年以來，3個月與10年期債息曾有6次倒掛，其中5次，美國在兩年內均陷入衰退。

事實上，根本毋須等到正式倒掛，亦足以預示衰退重臨風險趨升，因為按往績而論，當3個月與10年期債息差距回落至0.5厘以下後，未來一年倒掛的機會率高達九成(僅一次例外)，而美國經濟衰退將在8至25個月內(平均約16個月)出現。周三3個月與10年期息差收窄至0.49厘左右，由此推算，除非是近50年來第二次的例外，又或是倒掛警號只屬「誤鳴」，否則，最遲2020年底前美國或陷入另一次衰退。

在「習特會」後美國便出現債息倒掛這「凶兆」，為股市帶來重壓。不過，所謂烏雲總鑲有銀邊(Every cloud has a silver lining)，儘管美國經濟面臨衰退的風險升溫，也未必一時三刻會殺到；相反，若以短、中線角度而言，美股在經歷過去幾個月大幅波動後，更可能引發反彈。

根據市場研究機構Bespoke統計，自1980年以來，當美國3個月與10年期債息差距首次挫至低於0.5厘時，標普500指數在其後一個月、3個月及6個月，平均分別錄得3.99%、7.64%和11.92%的漲幅，而且上升比例達100%。換句話說，投資者目前除了等待較具指標性的年期組合債息倒掛之外，也可把握未來6個月時間，逐步趁反彈(若有)分段減少持倉。

港股方面，受到「華為事件」拖累，恒指昨天裂口低開後持續偏軟，收報26156點，再瀉663點(2.47%)，兩日合共回吐1104點，「習特會」的利好效應轉瞬間全數蒸發掉。

恒指本周二最高曾見27260點，相當於過去幾周本欄提到的大型下降通道頂部，以及成交密集區底部，恒指受惠於中美貿易戰稍為紓緩，反彈到這技術阻力即受壓，近兩個交易日都呈裂口下挫，並一舉跌穿100天、20天和10天平均線。附【圖】所見，恒指暫時依然企穩50天線(約26086點)，該位置與2016年至2018年升浪回調黃金比率50%支持位25880點之間，應能發揮一定支撐作用；一旦失守，便要回試大型下降通道中軸25500點，以至再考驗今年低位24540點。

信報投資研究部

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