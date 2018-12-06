國際財經

美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少730萬桶，是11周以來首度錄得下滑。市場原先預期，原油庫存將減少239萬桶。美國石油協會周二公布的統計，原油庫存增加540萬桶。

EIA又指出，上周汽油與蒸餾油庫存分別上升170萬桶與380萬桶。市場原先預期增加35.7萬桶與125萬桶。

紐約1月期油在數據公布前報每桶50.63美元，公布後則為51.07美元，較前一天下跌1.82美元或3.4%。市場傳聞石油出口國組織推遲作出減產決定。