訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:50 國際財經

美國上周原油庫存降730萬桶 11周以來首跌

放大圖片

美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少730萬桶，是11周以來首度錄得下滑。市場原先預期，原油庫存將減少239萬桶。美國石油協會周二公布的統計，原油庫存增加540萬桶。

EIA又指出，上周汽油與蒸餾油庫存分別上升170萬桶與380萬桶。市場原先預期增加35.7萬桶與125萬桶。

紐約1月期油在數據公布前報每桶50.63美元，公布後則為51.07美元，較前一天下跌1.82美元或3.4%。市場傳聞石油出口國組織推遲作出減產決定。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。