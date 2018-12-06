國際財經

中美角力再起，華為副董事長孟晚舟涉違反美國貿易禁運在加拿大被捕，或被引渡到美國受審，為中美元首貿易休戰重新添上陰霾，加上油價急挫，都不利大市表現。恐慌指數VIX急飆18.8%，至24.65，美股道指一度跌逾700點，連同上一個交易日，兩日跌幅超過1500點。道指、標指與納指現時下滑約2%至2.7%。

截至本港時間凌晨零時約20分，道指報24350點，跌676點或2.70%，稍早時最多跌715點；標普500指數報2633點，跌66點或2.46%；納指報7017點，跌141點或1.97%。

主要股份跌幅顯著，波音挫6.6%，暫時為表現最差的道指成份股。摩根大通回落3.5%。蘋果下滑3.1%。

美元受壓，ICE美滙指數暫時報96.8，下跌0.2%；美元兌歐羅和英鎊都倒退0.24%，分別報1.1371美元和1.2766美元，兌日圓更急滑0.7%，報112.4日圓。

市場避險意識抬頭，美國國庫券受捧、債價上揚，令10年期孳息大幅滑落，暫時下跌7.51個基點，滑落至2.837厘。

華為創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大被捕，涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定。對此，中國外交部要求對方立即對拘押的理由作出澄清，並立即釋放孟晚舟。內地官媒《環球時報》總編輯更評論指，事件完全是對中國的一種「宣戰」。

經濟數據方面，美國11月Markit服務業PMI終值及綜合PMI終值均較預期理想；惟耐用品訂單按月減少4.3%，跌幅超過預期。此外，美國10月貿易逆差擴大至555億美元，是連續第5個月擴大，最新首次申請失業救濟人數報23.1萬人，亦高過預期。

油價跌勢略收歛，市場憂慮油組減產幅度較預期為少，拖累油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報51.03美元，跌1.86美元或3.52%。