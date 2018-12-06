國際財經

中美角力再起，華為副董事長孟晚舟涉違反美國貿易禁運在加拿大被捕，或被引渡到美國受審，為中美元首貿易休戰重新添上陰霾，加上油價急挫，都不利大市表現。恐慌指數VIX急飆15.4%，至23.94。美股道指一度跌逾600點，連同上一個交易日，兩日跌幅超過1400點。道指與標指現時都下滑超過2%。

截至本港時間凌晨零時約4分，道指報24431點，跌595點或2.38%，稍早時最低曾見24406點，跌幅為620點；標普500指數報2640點，跌59點或2.19%；納指報7029點，跌128點或1.80%。

主要股份跌幅顯著，波音挫逾5%，暫時為表現最差的道指成份股。蘋果下滑3%。摩根大通回落3.1%。

華為創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大被捕，涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定。對此，中國外交部要求對方立即對拘押的理由作出澄清，並立即釋放孟晚舟。內地官媒《環球時報》總編輯更評論指，事件完全是對中國的一種「宣戰」。

經濟數據方面，美國11月Markit服務業PMI終值及綜合PMI終值均較預期理想；惟耐用品訂單按月減少4.3%，跌幅超過預期。此外，美國10月貿易逆差擴大至555億美元，是連續第5個月擴大，最新首次申請失業救濟人數報23.1萬人，亦高過預期。

油價方面，市場憂慮油組減產幅度較預期為少，拖累油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報50.75美元，跌2.14美元或4.05%