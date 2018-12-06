美國11月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值為54.7，初值為54.4，10月終值為54.8。
期內，服務業就業分項指數終值為52.8，為2017年6月以來新低，初值為52.8，上月終值為53.4。
服務業新業務分項指數終值為54.5，初值為54.6，上月終值為56.3。
期內，綜合PMI終值為54.7，初值為54.4，上月終值為54.9。
綜合PMI就業分項指數終值為53.3，初值為53.3，上月終值為53.8；新訂單分項指數終值為54.9，初值為55，上月終值為56.3。
今日 23:03 國際財經
美國11月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值為54.7，初值為54.4，10月終值為54.8。
期內，服務業就業分項指數終值為52.8，為2017年6月以來新低，初值為52.8，上月終值為53.4。
服務業新業務分項指數終值為54.5，初值為54.6，上月終值為56.3。
期內，綜合PMI終值為54.7，初值為54.4，上月終值為54.9。
綜合PMI就業分項指數終值為53.3，初值為53.3，上月終值為53.8；新訂單分項指數終值為54.9，初值為55，上月終值為56.3。
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