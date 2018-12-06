國際財經

美國勞工部公布，截至12月1日止當周，美國首次申領失業救濟人數23.1萬人，按周減少4000人，市場預期降至22.5萬人。

不過，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第196個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.8萬人，按周增加4250人。

另外，截至11月24日止當周，美國續領失業救濟人數163.1萬人，按周減少7.4萬人，預期為減至170萬人。