國際財經

周一(12月3日)加拿大艾伯塔省長諾特利(Rachel Notley)宣布從下個月開始，石油生產商必須每日減產32.5萬桶，阿爾伯塔省將要求產油商減產8.7%，以緩解管道輸送瓶頸導致原油庫存上升的問題。與此同時，俄羅斯和沙地阿拉伯同意將石油市場管理協議延長至2019年，紐約期油因而從低位49.41美元大幅反彈至52美元上方，周二(12月4)更一度上探至54.5美元。油價反彈推動加元回升，加上美滙指數受市場對於聯儲局明年加息步伐放緩的預期升溫所拖累，美元/加元周一(12月3日)一度下挫至近兩周低位1.3156。

不過，美滙指數在周二(12月4日)短暫下挫至一周低位96.36後出現強勁反彈，帶動美元/加元從日內低位1.3160企穩回升至1.3200上方。此外，周三(12月5日)加拿大央行雖然一如市場預期維持利率於1.75%不變，但同時強調了原油價格的快速下跌對加拿大經濟增長造成壓力，並指出未來政策立場將取決於油價以及投資等因素，此鴿派的聲明暗示2019年1月份加息的可能性不大，令美元/加元急速飆升逾100點至1.3395，周四(12月6日)更進一步突破1.3400至1.3434，創下自2017年6月12日以來的近18個月新高。

值得一提的是，石油出口國組織(OPEC)今日將在奧地利維也納召開會議。據報導稱OPEC的目標是至少每日減產石油130萬桶。OPEC從去年開始與俄羅斯等幾個其他產油國合作控制原油供應，以結束油價的重挫局面，若本次OPEC會議達成減產協議，紐約期油或將迎來報復性反彈，屆時需小心美元/加元有調整風險。

不過，目前美元/加元既處於大型長期上升通道亦處於中期上升浪之中，甚至突破了1.3400關鍵阻力，技術走勢應有利於後市進一步向上挑戰1.3455甚至1.3480至1.3500水平。本周需留意周五公布的美國11月非農就業數據及今晚公布的加拿大進出口數據和11月IVEY製造業採購經理指數(PMI)，尤其是今晚9時50分加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)將會就該央行12月5日的利率決定發表講話。若今晚的加拿大數據表現疲弱或者波洛茲的措辭令市場對於加拿大央行明年加息的預期顯著降溫，將會加劇加元貶值壓力。

策略方面，我們根據11月30日的策略已於1.3380沽出美元/加元(下望1.3140，升穿1.3405止損)，並於1.3405止損平倉，虧損35點。短期內待美元/加元回落至1.3280-1.3305區域買入，上望1.3470，跌穿1.3250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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