國際財經

華為副董事長孟晚舟涉違反美國貿易禁運在加拿大被捕，或被引渡到美國受審，為中美元首貿易休戰重新添上陰霾，加上英國脫歐進展陷入僵局，以及市場觀望油組會議結果，歐洲股市中段跌逾2%。

截至本港時間傍晚6時43分，英國富時100指數報6746點，挫175點或2.53%；德國DAX指數報10936點，挫264點或2.36%；法國CAC 40指數報4825點，挫118點或2.4%；意大利富時MIB指數報18890點，挫438點或2.27%。

道指期貨暫報24572點，跌474點。

華為創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大被捕，中國外交部發言人耿爽表示，中方已就此案向美加表明嚴正立場，要求對方立即對拘押的理由作出澄清，立即時釋放被拘押的人員，切實保障當事人的合法正當權益。

另外，英國首相文翠珊正極力推動國會下周二(11日)通過脫歐協議，但國會先是通過政府藐視國會的議案，為英國歷來首次，迫使政府昨日被迫公開脫歐的法律建議全文。英國財相夏文達(Philip Hammond)警告，任何背叛脫歐公投結果的決定，將為英國帶來損害。

市場認為石油出口國組織(OPEC)難大幅減產，拖累油價持續下滑，紐約原油期貨現時每桶報50.7美元，跌2.19美元或4.14%；倫敦布蘭特期油報58.98美元，跌2.58美元或4.19%。

美國今日稍後將公布11月ADP私人就業報告，市場預期下跌3.2萬人至19.5萬人；上周首次申請失業救濟人數則預期減少9000人至22.5萬人。至於該國10月耐用品及工廠訂單料按月分別跌2.4%及跌2%，前值分別跌4.4%及升0.7%。