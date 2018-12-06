國際財經

新加坡金管局及新交所監管公司(SGX RegCo)決定，不允許新加坡商品交易商來寶集團(Noble Group)轉移其上市地位至新來寶(New Noble)，作為來寶集團計劃重組的一部分。

該決定已審慎評估金管局、新加坡警察商業事務局(CAD)，以及會計與企業管理局(ACRA)，對來寶集團及其子公司來寶資源國際(Noble Resources International)的調查。

新加坡金管局及新交所監管公司指出，由於新來寶的財務狀況存在明顯不確定性，讓其重新上市是不明智的決定。