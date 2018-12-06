國際財經

華為副董事長孟晚舟涉違反美國貿易禁運在加拿大被捕，或被引渡到美國受審，市場擔憂一度緩和的中美緊張關係又再升溫，加上英國脫歐前景陷入困局，以及觀望主要產油國稍後召開會議討論未來半年油市策略，扭轉中美貿易戰「停火」的樂觀情緒，避險情緒急速回升，歐洲股市早段挫逾1%。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報6833點，挫87點或1.27%；德國DAX指數報11019點，挫180點或1.61%；法國CAC 40指數報4869點，挫74點或1.52%；意大利富時MIB指數報19090點，挫238點或1.23%。

道指期貨暫報24751點，跌295點。

華為副董事長孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗的貿易禁運，在加拿大被捕，遭美方尋求引渡。市場憂慮中美貿易談判因此受影響，更有可能掀起新一輪風波，使兩國正進行貿易戰演化為科技戰。

中國駐加拿大大使館發言人回應事件時稱，堅決反對並強烈抗議，已向美加兩國進行嚴正交涉，要求立即恢復孟晚舟的人身自由。商務部研究員亦形容事件性質非常嚴重，稱事件反映美國的反華勢力很活躍，相信會拖累及惡化中美關係，中方須做好應對準備，亦要減少及取消政府、科研機構等領域的重要人士，出發到英澳等美國聯盟國家。

英國脫歐方面，首相文翠珊在下議院脫歐辯論中連番受挫，英國政府早前被迫公開脫歐協議的法律意見全部內容。英國財相夏文達(Philip Hammond)警告，任何背叛脫歐公投結果的決定，為英國帶來的損害，都將超過執行文翠珊脫歐計劃所造成的溫和經濟損失。摩根大通則預料，英國最終「留歐」的可能性上升至40%。

全球主要產油國今日起一連兩日在維也納舉行會議，市場憧憬各方將決定削減供應以緩解供應過剩問題，惟美國總統特朗普表明期望維持原油市場現狀不變，強調不希望油價上漲，加上股市疲弱，拖累油價下滑。紐約原油期貨現時每桶報52.4美元，跌0.49美元或0.93%；倫敦布蘭特期油報61.02美元，跌0.54美元或0.88%。

美國今日稍後將公布11月ADP私人就業報告，市場預期下跌3.2萬人至19.5萬人；上周首次申請失業救濟人數則預期減少9000人至22.5萬人。至於該國10月耐用品及工廠訂單料按月分別跌2.4%及跌2%，前值分別跌4.4%及升0.7%。