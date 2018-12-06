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今日 12:13 國際財經 中國財經

美國對華棉花出口大跌五成

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受中美貿易戰影響，美國對中國的棉花出口大跌五成。

美國農業部出口數據顯示，今年8月和9月，美國對中國棉花出口量約2.93萬噸，較去年同期的約5.83萬噸，減少49.73%。

農業部稱，中國7月起對美國棉花加徵25%的關稅，阻礙美國對中國的棉花出口。該關稅導致中國自美國進口的棉花價格每噸上漲4000元人民幣。

鑑於中國對棉花需求正在增長，美國農業部將其對中國棉花進口估值上調25%，從先前估計的125萬噸調高至150萬噸，又預計中國進口商將從巴西和澳洲尋求更多棉花。

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