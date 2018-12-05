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今日 19:01 國際財經

【看圖測市】澳洲維持利率不變 澳元/美元小時圖呈雙頂回落

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由於中美元首會晤在上周日(12月2日)達成共識，雙方同意90天內暫停升級貿易制裁措施，並且中國方面將加大進口美國商品力度，市場對於中美貿易戰憂慮的情緒緩和，令澳元/美元在周一(12月3日)直接高開逾60點至0.7370附近，其後更進一步升至0.7389，創下自8月9日以來的近4個月新高。

周二(12月4日)澳洲儲備銀行在舉行議息會議後宣佈維持現金利率於紀錄低位1.5%不變。雖然央行在聲明中的措辭仍較為謹慎，指沒有迫切加息的需要，但其預計未來兩年國內生產總值(GDP)的增長率為3.5%，薪資增長將逐步加速，勞工市場仍然樂觀。不過，澳元/美元再度升至0.7389後掉頭回落，未能進一步突破0.7400關鍵阻力。

其後美國紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在一個地區經濟會議開幕詞上稱美國經濟表現仍然「強勁」，2019年全年仍能實現2.5%的經濟增速，美國聯儲局在可預見的未來仍會進一步加息。威廉姆斯的鷹派講話令美滙指數出現「V形反轉」並在深夜反彈至96.95一線水平，拖累澳元/美元大幅回落至0.7334。加上今早(12月5日)公佈的澳洲第三季GDP按年增長僅為2.8%，遠遜於預期增長3.3%，澳元/美元再度下瀉，進一步跌穿0.7300水平至時段低點0.7278。

技術分析方面，儘管澳元/美元在小時圖形成雙頂型態並跌穿頸線0.7340水平，但目前匯價早已到達雙頂的下跌量度目標0.7300水平。短期內若澳元/美元能企穩0.7250之上，匯價在日線圖形成的上升通道將維持有效（上升通道底部由10月26日低位0.7018延伸而上），後市有望在中長期內進一步攀升至0.7500附近水平。

策略方面，我們根據11月15日策略於0.7200建立的澳元/美元買盤（上望0.7380，跌穿0.7140止損）已於0.7250提前平倉，獲利50點。短期內待澳元/美元回落至0.7245-0.7255區域買入，上望0.7440，跌穿0.7190止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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