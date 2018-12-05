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今日 18:45 國際財經

道期反彈逾百點 歐股中段續跌

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美國債孳息曲線出現倒掛，加上英國國會下議院正就脫歐協議辯論、法國暫緩調高燃油稅等，拖累歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時43分，英國富時100指數報6954點，跌68點或0.97%；德國DAX指數報11249點，跌86點或0.76%；法國CAC 40指數報4973點，跌39點或0.79%；意大利富時MIB指數報19326點，跌27點或0.14%。

道指期貨暫報25151點，升105點。美國金融市場周三休市，以悼念前總統老布殊逝世。

數據方面，歐羅區11月服務業採購經理指數(PMI)終值53.4，為2016年10月以來最低。法國11月服務業PMI終值從10月的55.3略降至55.1，仍較初值略高。德國11月服務業PMI終值53.3，符合預期；英國11月服務業PMI由10月的52.2降至50.4，低於預期的52.5，為2016年7月以來新低。

歐羅區10月零售銷售按月增長0.3%，高於預期上升0.2%，惟按年升1.7%，低於預期的2%。

另外，英倫銀行警告，倘若英國明年在無協議下脫歐，當地企業產量將大幅下跌。法國方面，政府態度進一步軟化，表示有可能改變對修改富人稅政策的立場，暗示或重新加徵富人稅。

油價回軟。紐約原油期貨現時每桶報53.11美元，跌0.14美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報61.92美元，跌0.16美元或0.26%。

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