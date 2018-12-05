國際財經

昨日筆者在信報《政觀其辯》建議「待回調再謀部署」，應採且戰且走策略，不幸昨日美股已撐唔住。

受債息倒掛及美國特朗普「關稅人」言論影響，嚇散美國三大指數齊重創逾3%，道指更大跌799點，又再跌穿50(25521點)及200天線(25108點)，標普挫3.24%，也失守50(2767點)及200天線(2762點)，恐慌指數(VIX)又重返廿樓上，上日狂抽26%，收報20.74，美股整體走勢明顯惡劣。

其實環球資產市場今周初已不斷敲響股市警報，首先「習特會」後，周一中午道指期貨曾飆升五百點，但周一晚道指曾飆441點後腳軟，當日最終縮到只升287點。

翌日美債息倒掛，到周二中午日圓即由113.66兌一美元，升至112.65，日股昨日重創2.4%，同時金價也抽升至曾突破1240美元，而美國十年債進一步回落至2.9厘邊緣，上述均反映市場正快速啟動避險MODE，只是港股昨日(12月4日)低開高收78點，香港投資者未有發現此慘況。

今年神準的大摩策略師威爾森(Michael Wilson)，之前已預測標指會在2600至2800點徘徊，周一晚美股因「習特會」後爆升，標指攀至2800點(無多無少)即掉頭，有胡唔食確是罪大惡極。

美國5年債息率低過3年及2年期，預示經濟唔妥，全宇宙望實十年債息會否低過兩年，執筆時分別報2.914厘和2.796厘，即相差0.1189厘，萬一確實出現倒掛，全球股市拋壓勢必擴大。

除了留意債息走勢外，12月好戲連場，包括英國12月11日表決脫歐方案、12月中美國將到提高財政預算死線、12月19日聯儲局議息、以及月底歐洲會否通過意大利財政預算案等，還有中美表面上停戰，但暗地雙方依然拳來腳往，上述事件若有任可差池，都足以踩冧大市。

牌面上環球後市又再次陷弱勢，但上日美股急跌799點，或因今晚突然無市昨日沽咗先算，短期道指有回升機會，若標普回升至近200天線，可考慮小注開SHORT睇淡標指，例如3倍槓桿的SPXS，建議在24美元買入，目標看標指回至2600點，即大約升至29.3美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

[email protected]