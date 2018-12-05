今日 17:43
國際財經
印度央行一如市場預期，將基準回購利率維持6.5厘不變。
央行還維持適度收緊的政策立場，符合預期。
美孳息曲線倒掛 道指暴瀉800
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潘朵拉盒子早已打開
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One Trump-Xi meeting, two versions of the agreements
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