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今日 16:36 國際財經

憂經濟轉弱 歐股早段跌1%

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美國債孳息曲線出現倒掛、投資者質疑中美未必能夠在90日貿易休戰期限內達成協議，加上英國脫歐未能擺脫困局、法國暫緩加燃油稅等，市場憂慮經濟前景欠佳，拖累歐洲股市早段下滑1%。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報6940點，挫82點或1.17%；德國DAX指數報11196點，挫138點或1.22%；法國CAC 40指數報4948點，挫64點或1.28%；意大利富時MIB指數報19165點，跌188點或0.97%。

道指期貨暫報25086點，升40點。

美國金融市場將於周三休市，以悼念前總統老布殊逝世。

美國總統特朗普在Twitter稱與中國的貿易談判已經開始，強調他與習近平都希望達成協議，但重申若華府無法與北京達成真正的貿易協議，將對中國出口產品加徵高額關稅。至於中國商務部發言人表示，對落實中美共識有信心，雙方經貿團隊將在90天內，按照明確的時間表和路線圖，積極推進磋商工作。中方將從落實已達成共識的具體事項做起，愈快愈好。

法國政府昨天宣布暫緩增加燃油稅6個月，表示不能對民憤充耳不聞或視而不見，會檢討能源轉型的步伐，試圖化解緊張局勢。但一些示威者表明不會就此收貨，分析亦認為，暫緩加稅難以平息示威浪潮。

美國原油庫存增加，加上市場對經濟前景不樂觀，拖累油價回軟。紐約原油期貨現時每桶報52.26美元，挫0.99美元或1.86%；倫敦布蘭特期油報61.01美元，挫1.07美元或1.72%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布11月綜合PMI終值，市場預期分別均持平於54、55及52.2。歐羅區亦會公布10月零售銷售數據，料按月及按年分別升0.2%及2%，前值分別為無升跌及升0.8%。

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