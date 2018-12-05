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今日 16:25 國際財經

日本星洲同意合作推進自由貿易

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日本外相河野太郎在東京與新加坡外長維文(Vivian Balakrishnan)舉行會談。鑑於跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)將於年內生效，二人一致同意為今後繼續推進自由貿易力求緊密合作。

共同社報道，雙方還就力爭早日談妥持續展開協調的東亞區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)交換意見。

二人認為，為實現北韓無核化，有必要完全履行聯合國安理會制裁決議。雙方還確認為培養在東南亞各國負責基礎設施建設的人才，將維持日本與新加坡開展的相關項目。

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