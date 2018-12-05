國際財經

穆迪表示，對總體亞洲電力行業的明年展望為穩定，支持因素包括行業現金流穩定、循序漸進調整的監管環境、逐步向低碳經濟轉型、以及充分緩解資本市場波動的能力。

穆迪指出，在逐步監管調整下，得益於售電量的穩定增長或成本可實現及時轉嫁等因素，預計未來12至18個月，多數受評電力企業的經營現金流穩定，從而對其信用質量形成支撐。

但穆迪同時稱，監管挑戰開始對南韓和日本受評行業企業構成負面影響，原因是南韓的成本轉嫁出現延後，以及日本行業監管的放開令市場競爭更為激烈。