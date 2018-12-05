國際財經

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)再度揚言阻斷波斯灣地區的國際石油供應。

魯哈尼發表電視講話，強調伊朗正在出口，並會繼續出口石油，美國應該了解到他們不可能阻止伊朗石油出口。他警告，如果伊朗在美國制裁壓力下，無法輸出石油，那麼波斯灣地區的石油出口亦將會受阻。

外電認為，伊朗可能企圖封鎖霍爾木茲海峽，影響中東運油。自1980年代起，伊朗不斷揚言封鎖波斯灣以反制國際施壓。

美國今年5月宣布退出伊朗核問題協議，重啟對伊朗制裁，涉及金融、金屬、礦產、汽車及能源領域。