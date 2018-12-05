國際財經

美國總統特朗普周二與德國三大汽車製造商，福士(Volkswagen，又稱大眾汽車)、寶馬(BMW)及戴姆勒(Daimler)的高層在白宮會面，商討擴大在美國投資的事宜。

美國商務部長羅斯，貿易代表萊特希澤，以及白宮首席經濟顧問庫德洛亦有參與會議，多方討論了德國車企在美國投資前景，包括生產以至新一代技術的科研投資等。

戴姆勒主席蔡澈(Dieter Zetsche)形容，與特朗普會面氣氛良好，對方表明歡迎德國車企到美國投資，亦了解對方希望看到德國車企在美國創造更多職位和工業活動。

福士行政總裁迪斯(Herbert Diess)形容，今次會面向避免美國開徵進口汽車稅，邁進了一大步。他稱，雖然福士正研究設立第二個生產廠房，但市佔率仍然較低，將與美國福特汽車結盟，並在福特的美國車廠生產汽車。

德國《經濟周刊》(WirtschaftsWoche)早前引述歐盟消息稱，美國商務部已完成汽車業調查，並將報告交予特朗普。特朗普或將宣布向除加拿大與墨西哥外的所有國家進口汽車加徵關稅，報告建議的稅率為25%。但庫德洛早前表明，雖然汽車關稅是潛在政策之一，但不認為有很大的迫切性需要推行。

特朗普與歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)，今年7月會面後同意開始貿易談判，同時在雙方進行有關消除進口關稅和改善貿易關係的談判期間，美國不會對歐洲汽車加徵關稅。但雙方目前仍未有確實進展。