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新債王：孳息倒掛顯示美國經濟轉弱

「新債王」岡拉克指出，美國短期國庫券孳息曲線倒掛，顯示經濟正逐步轉弱，反映市場不相信聯儲局早前提及的2019年繼續加息計劃。

威廉斯：仍預計聯儲局明年續漸進加息

紐約聯儲銀行總裁威廉斯表示，美國經濟表現強勁，明年亦將繼續強勁增長，他仍然預計聯儲局將會繼續漸進式加息。

特朗普:與中國貿易談判已開始

美國總統特朗普在Twitter表示，與中國的貿易談判已經開始，除非延長期限，否則與中國國家主席習近平在阿根廷共進晚餐之後的90日內結束談判。

蘋果傳罕見折扣促銷挽銷情

蘋果據報在iPhone嘗試罕見的營銷策略，如給予折扣促銷，又實施舊機換新機優惠，降低iPhone部分最新型號的售價。

美孳息曲線倒掛 道指收市暴瀉799點

美債孳息部分續現倒掛，投資者憂慮美國經濟前景；市場亦質疑，中美能否在短時間內達成永久貿易協議，拖累金融板塊急插4.4%，道指周二曾瀉818點，收市仍挫799點或3.10%；標指挫3.24%；納指瀉3.80%。蘋果股價跌4.4%；高盛下滑3.8%，摩根大通跌4.4%；Caterpillar跳水6.9%，波音飛機下滑4.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3年期債息周二低於2年期，5年期債息仍不及2年和3年期，繼續倒掛。10年期債息最低曾跌至2.879厘。

￭ 美國商務部長羅斯：經濟非常強勁，傳媒過度渲染放緩。

￭ 美國最大房屋建築商Toll Brothers：上季房屋銷售合約單位數量跌13%，11月情況更疲弱。

￭ 美滙指數曾插0.58%，尾段回穩漲0.03%；美元兌歐羅微跌0.08%，兌日圓跌0.75%。

￭ 紐約期金創五個月高，收升7美元或0.6%，報每盎斯1246.6美元；鉑金創歷史新高。

￭ 石油產量預期會下降，布蘭特期油最多曾升近4%，但收市僅升0.6%，紐約期油收市亦升0.6%。

￭ 美國金融市場周三休市，以悼念前總統老布殊逝世。

￭ WTO副總幹事：若大國續以雙邊行動處理貿易爭拗，國際貿易體制將瓦解。

￭ 英國首相文翠珊發言人：英國不會撤回脫歐決定。

￭ 歐洲汽車股急跌約2%，連累大市低走，其中德股收挫1.14%。

￭ 法國總理菲利普：下月擬議的上調電力和天然氣稅率不會按計劃推進，將押後6個月。

￭ 消息：戴姆勒擬增持與北京汽車的中國合資企業，從49%增到至少65%。

￭ 農業農村部副部長于康震：雖然非洲豬瘟疫情還在發生，但防控有效，總體可控。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8508元，較周一紐約尾市漲261點子。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26655點，較港收市低604點。

￭ 夜市期指收報27112點，跌159點，較昨日恒指收市低水148點。

￭ 合和實業(00054)：本周一停牌涉公司私有化建議。

￭ 中銀香港(02388)擬向中行(03988)收購中銀萬象分行權益，交易對價相當於約5.61億人民幣。

￭ 洛鉬(03993)向基金收購IXM全部股權，購買價為4.95億美元加最終淨利潤的金額。

￭ 京投交通科技(01522)與北京地鐵分別向京城地鐵增資2.45億及2.55億人民幣。

￭ 潼關黃金(00340)以代價3億元向華邁及富聯，收購陝西省潼關縣金礦。

￭ 萬科企業(02202)首11月銷售金額按年升16.32%。

￭ 聯想控股(03396)擬分拆旗下正奇金融於本港主板上市。

￭ 消息：信義光能(00968)分拆的信義能源擬最快周五啟動招股。