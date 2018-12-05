國際財經

華爾街對於中美貿易戰暫時「停火」的樂觀情緒只維持了一天，周二已迅速消散，加上部分美債孳息出現倒掛，令投資者憂慮經濟前景，打擊金融板塊急插超過4%，拖累全球股市廣泛下跌，道指曾挫818點，收市仍挫799點，三大指數的跌幅都超過3%。美元一度顯著受壓，金價則升至五個月高位。

中美休戰談判期限混亂

道指收市插水3.10%，報25027點，已蒸發周一287點的所有升幅；標指挫3.24%，收報2700點；納指大瀉3.80%，收報7158點。市場對關稅戰「停火」的確切時間感到混亂，路透引述白宮官員稱90天「停火期」由12月1日開始，但白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）曾稱是從1月1日開始，最後由總統特朗普一錘定音從「習特會」起計。市場開始質疑，能否在短時間內達成永久協議。

蘋果股價收市跌4.4%，因滙豐把其評級從「買入」下調至「持有」，指蘋果對單一產品iPhone過分依賴。美國10年期等較長期國債的孳息繼續向下，而部分中期債券孳息更已低於短息，令人擔心經濟前景，拖累美國金融板塊急插4.4%，高盛下滑3.8%，VISA、美國運通和摩根大通跌幅介乎4.2%至4.4%。對貿易戰敏感的重型機械股卡特彼勒（Caterpillar）瀉6.9%，為表現最差的道指成份股，波音飛機都下滑4.8%。

美國金融市場將於周三休市，以悼念前總統老布殊逝世。

經濟恐慌重燃 金融股急插逾4%

周一，美國3年期與5年期債息息差跌至負1.4個基點，是2007年以來首次破零；隨後2年與5年期債息息差也觸及負數。到了周二，3年期債息同樣低於2年期，5年期債息仍然不及2年和3年期，繼續倒掛。市場最關心的2年與10年期息差尚未見負數，但周一收窄到14.5個基點，是2007年以來最低，周二尾段差距進一步縮窄至11.2個基點，以兩者日低比較的差距更縮窄至只有9.7個基點。BMO資本市場公司提醒投資者，目前須關注這個指標性息差會否跌穿10個基點，該公司指出，由於聯儲局決心加息，而且全球經濟面對的各種挑戰日益增加，使2年與10年期債息在2019年倒掛的機會更大。

美國10年期債息周二最低曾見2.879厘，曾失守200天移動平均線，是今年首見，尾段報2.916厘，繼續跌向9月中以來低位，跌幅達5.41個基點；30年期債息下挫8.4個基點，至3.168厘，靠近9月中以來的低位。短期債息平穩，2年、3年和5年期債息均靠穩在2.8厘水平附近。

在歐洲，汽車股急跌差不多2%，連累大市周二低走，其中德股挫1.14%。亞洲股市也普遍偏軟，日股勁跌2.4%。

美滙指數曾插0.58%，尾段回穩漲0.03%，報96.98；美元兌歐羅微跌0.08%，報1.1345美元，兌日圓跌0.75%，報112.8日圓。紐約期金創五個月高，收升7美元或0.6%，報每盎斯1246.6美元。分析師預期金價衝破1240美元阻力位後，將上試1250美元。鉑金創歷史新高，收報1180.2美元，漲14.60美元或近1.3%，鉑金價格與黃金價格的差距收縮至約16年以來最小。

黃金5個月高 油價曾漲4%

由於石油產量預期會下降，油價周二繼續上揚，布蘭特期油最多曾升近4%，收市僅升0.6%，報62.08美元；紐約期油收報每桶53.25美元，升幅亦為0.6%。石油出口國組織（OPEC）明天與俄羅斯為首的非油組國家會面，預期屆時會決定減產。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams ）昨天表示，美國經濟強勁，預期明年將增長2.5%，而且目前沒有通脹壓力增大的跡象，他維持對聯儲局需要繼續逐步加息的看法。