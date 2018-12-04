今日 03:51
國際財經
德國最大工會要求鋼鐵業，給予當地西北區7.2萬名工人6%加薪幅度。
代表390萬名鋼鐵業與電子業工人的工會IG Metall，領袖Knut Giesler指出，工人應可得到1800歐羅的假期花紅。
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潘朵拉盒子早已打開
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論中美休戰贏輸家
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Nvidia prospects still solid despite short-term concerns
Hao Chenglin｜ EJ Insight
引入新技術免排隊結賬 亞馬遜擴充無人店
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