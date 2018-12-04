國際財經

市場逐漸消化中美貿易休戰的消息，加上債券收益率曲線呈倒掛，市場憂慮經濟衰退，道指中段跌勢突然告急，暫挫逾400點。美國金融市場將於周三休市，以悼念前總統老布殊逝世。

截至本港時間凌晨約1時9分，道指報25424點，跌402點或1.56%，低位暫見25391點；標普500指數報2747點，跌43點或1.55%；納指報7310點，跌130點或1.76%。

蘋果股價下跌3.0%，外電報道指，該公司以罕見的折扣促銷挽救銷情，同時遭滙豐調低投資評級至「持有」，目標價更由205美元降至200美元。對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar瀉4.7%，暫時為表現最差的道指成份股，波音飛機都下滑2.7%。

中美兩國元首日前定下90天的貿易談判限期，美國總統特朗普在Twitter帖文指，與中國的談判已經開始，除非延長，否則90天的限期，是由與習近平在阿根廷舉行的晚宴開始，糾正了此前白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指限期是由明年1月1日開始計算的說法。

市場憂慮債券收益率曲線呈現倒掛的情況，美國財長努欽不認為市場是未來經濟的指標，指出經濟增長及通脹才是最重要的指標。美國10年期國庫券孳息加速下滑，暫報2.929厘，跌4.1個基點。

歐洲方面，法國總理菲利普宣布，暫緩調高燃油稅，希望平息民憤。但極右黨派黨魁馬琳勒龐(Marine Le Pen)在社交網站表示，政府宣布的措施已是太遲，且未達到民眾期望。法國多個城市續有示威。

英國方面，英國政府發言人表示，議會有關脫歐協議的投票仍將在12月11日舉行，並稱英國政府對於里斯本第50條的立場是「將不會撤回」，強調內閣沒有討論政府未能贏得脫歐協議投票後的B計劃。

歐洲股市受壓，泛歐股指Stoxx 600收報358點，回落0.76%；其中，德國DAX指數跌130點或1.14%，收報11335點。

油價由升轉跌，紐約原油期貨現時每桶報53.08美元，回吐0.17%。