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在岸人幣夜市收漲480點子 美元縮窄跌幅

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人民幣兌美元滙價大幅反彈，一度突破6.83元水平；美元則收窄跌幅。

本港周二晚上11時30分，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.8375元，較周一夜市收盤上漲480點子。

截至本港周三凌晨零時35分，離岸人民幣兌美元（CNH）報6.8435元，按日上揚335點子或0.49%，盤中高位與低位暫時分別見6.8261元和6.8828元。

交易員指出，市場繼續消化中美貿易戰暫時休兵的利好因素，風險偏好回升，令美元承壓，支持人民幣擴大升勢。

美國10年期國庫券價格上揚，孳息續回落，最新報2.935厘，跌3.4個基點。

美元續偏軟，但兌一籃子主要貨幣的跌幅大幅收窄。ICE美滙指數最新報96.84，回吐0.11%，較早前低位曾跌至96.38，跌幅達0.58%。紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國經濟明年亦將繼續強勁增長，預計聯儲局將會繼續漸進式加息，他的言論對美元有支持。

相反，英鎊幾乎失去較早時的全部升幅，最新僅漲0.03%，報1.2727美元。歐洲法院的佐審官發表不具約束力的意見書，指《里斯本條約》第50條容許英國有權單方面向歐盟撤回脫歐通知，一度支持英鎊飆升至1.284美元，升幅達0.91%。

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