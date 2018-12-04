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埃克森美孚雪佛龍洽售阿塞拜疆最大油田權益

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路透報道，美國兩大石油企業埃克森美孚與雪佛龍考慮減持阿塞拜疆最大油田的權益。

周二較早時，路透引述消息人士稱，埃克森美孚計劃出售所持的Azeri-Chirag-Gunashli (ACG)油田6.8%股權，套現20億美元(156億港元)，作為集團重整全球石油開採策略的一部分。埃克森美孚發言人Julie King拒評上述消息。

阿塞拜疆國營石油公司Socar發言人指出，報道是涉及埃克森美孚的事宜，Socar沒有參與。油田目前的營運者、英國石油(BP)回應稱，沒有關於埃克森美孚出售股權的資料。

其後，持有項目9.57%的美國第二大石油企業雪佛龍，其發言人回應路透查詢稱，已決定展開出售上述股份的行動，而且一併出售Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC)管道8.9%股權。

如果埃克森美孚與雪佛龍真的出售其持股，將為美國石油業過去25年來一直參與該項目發展的歷史劃上句號。

ACG油田曾經被稱為本世紀最重要的新發現油源之一，現時日產量為60萬桶，佔阿塞拜疆油產量的四分之三。

現時，BP持有項目的30.4%，Socar持有25%，日本Inpex是第四大股東，佔9.3%，挪威Equinor也佔7.3%。土耳其TPAO、日本伊藤忠與印度ONGC Videsh也佔少量股權。

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