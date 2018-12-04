國際財經

上周日(12月2日)中美兩國元首於G20峰會會晤後，決定停止升級關稅等貿易限制措施，包括不再提高現有針對對方的關稅稅率，及不對其他商品出台新的加徵關稅措施，兩國領導人達成共識令市場對貿易戰憂慮情緒有所降溫，歐美股市在周一(12月3日)大幅收漲。不過，鑑於美元在中美貿易戰升級的情況下一直是市場避險的首選，中美貿易戰緩和令美滙指數周一一度下跌至日內低位96.69，倫敦金則企穩1220美元，並大幅攀升逾10美元至日內高位1234.8美元，刷新自11月7日以來近一個月新高。

事實上，中美貿易緩和並非美滙指數轉弱的主因，而隨着G20峰會結束，市場亦重新聚焦美國聯儲局未來的加息預期，近期以美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)為首的一眾聯儲局官員紛紛發表偏「鴿派言論」：周一(12月3日)達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，美國在2019年將難以保持當前的經濟擴張速度，繼續加息存在風險，聯儲局應該耐心等待；上周五(11月30日)明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)甚至公開表態稱聯儲局應暫停加息。若聯儲局在12月加息後再度釋放鴿派言論，有望為倫敦金提供上行動力。

不過，儘管中美貿易關係緩和，以及聯儲局加息步伐存在放緩的可能推動金價走強，但黃金多頭仍需留心，最新的美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告顯示，投機客持有的黃金淨多倉銳減近80%，而全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉周一減少3.53噸，當前持倉量為758.21噸，創半個月以來新低。

技術分析方面，倫敦金自8月中旬於1160.4美元見底以來輾轉回升，在日線圖形成大型上升通道，不過金價多次升至1237-1242美元區域均受阻回落，今日雖進一步刷新1個月高位至1241美元，但需留意今日收市能否企穩1228-1230美元之上。投資者應重點關注周五(12月7日)公布的美國11月非農新增就業職位，若非農數據表現不佳令聯儲局加息預期進一步削弱，倫敦金有望突破1243美元，並進一步挑戰1250美元甚至1260美元水平，但若倫敦金無法突破1240-1242美元區域阻力，則需小心後市回落考驗1220美元甚至1205美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金回落至1230-1232美元，我們將買入黃金，上望1244美元，跌穿1227美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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