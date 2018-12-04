國際財經

中美貿易休戰消息逐漸被消化，市場轉移關注其他不明確因素，包括法國「熒光黃背心」運動、英國脫歐進展，以及油組會議等，歐洲股市中段下跌，油價漲逾2%。

截至本港時間傍晚6時49分，英國富時100指數報7051點，跌11點或0.16%；德國DAX指數報11406點，跌58點或0.51%；法國CAC 40指數報5033點，跌20點或0.41%；意大利富時MIB指數報19555點，跌67點或0.34%。

道指期貨暫報25737點，跌109點。

英國國會下議院將於今日起一連五日，辯論首相文翠珊的脫歐協議，而歐洲法院的佐審官發表不具約束力的意見書稱，《里斯本條約》第50條容許英國有權單方面向歐盟撤回脫歐通知。

另外，英倫銀行副行長布羅德本特(Ben Broadbent)表示，英國脫歐程度愈深，英鎊跌勢就愈大，而英倫銀行行長卡尼則指出，英國脫歐分析的主要結論是銀行業已準備好，相信英國脫歐情境不像是會發生。

數據方面，歐羅區10月生產物價指數(PPI)按年升4.9%，高於預期升4.5%。英國11月建築業採購經理指數(PMI)從10月的53.2升至53.4，預期為降至52.5。

油價持續上升，紐約原油期貨現時每桶報54.27美元，漲1.32美元或2.49%；倫敦布蘭特期油報63.17美元，漲1.48美元或2.4%。