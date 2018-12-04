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今日 17:35 國際財經

獲反仇恨獎 庫克重申蘋果不容仇恨內容

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蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)重申，蘋果不會容忍仇恨內容。

庫克周一獲猶太組織反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)頒發反仇恨勇氣獎(Courage Against Hate)。他發表主題演講時表示，對於那些散播仇恨、分裂和暴力的人，蘋果只有一個訊息，就是「你們在我們的平台上並沒有立足之地」。

庫克指出，從早期的iTunes到現在的蘋果音樂(Apple Music)，蘋果一直都在禁止白人至上主義歷史的音樂，這就正如蘋果今年所展示出來的訊息─不會把平台交給「暴力陰謀論者」，因為這些都是正確的事情。

庫克又多次重申稱，雖然蘋果是一個科技公司，但其使命遠不止是設計硬件。蘋果是一家科技公司，但永遠不能忘記，蘋果製造的設備是由人類的想法設計、由人類的雙手打造，旨在改進人們的生活。

他指出，不擔心電腦會像人類一樣思考，反而更擔心人類會像電腦一樣思考。科技應該是關於人類的潛能，應該是樂觀的。很多人以科技作為方法，打造一個更包容、更有希望的世界，未來應該屬於他們。

外電報道，庫克所說的「暴力陰謀論者」，是指陰謀論者瓊斯(Alex Jones)的極右翼陰謀論新聞網站Infowars。

Infowars今年稍早時候被蘋果從應用商店下架。反誹謗聯盟的行政總裁Jonathan Greenblatt也特別提到，將瓊斯的內容從平台上移除，是向仇恨言論進行反擊的關鍵舉措，又稱蘋果將Inforwars下架，帶領了其他平台隨後也紛紛將其賬號關閉，包括YouTube、Twitter和Facebook。

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