國際財經

市場逐漸消化中美貿易休戰的消息，並將目光轉向其他不明確事件，其中包括法國反對增加燃油稅的「熒光黃背心」運動、本月稍後美國聯儲局的政策會議，以及油組會議，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7080點，升17點或0.25%；德國DAX指數報11441點，跌24點或0.21%；法國CAC 40指數報5039點，跌14點或0.29%；意大利富時MIB指數報19604點，跌18點或0.09%。

道指期貨暫報25733點，跌113點。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普早前會面達成共識，同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90日的談判。但有分析員對兩國貿易戰仍存顧慮，認為雙方共識尚有巨大分歧，「停火」只能短暫恢復投資者信心，避險情緒猶存。

美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)稍早前稱，相信隨着貿易戰暫停，中國下月初起可能恢復進口美國大豆。此外，中國還可能重新進口美國大米、家禽、高粱和小麥。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指出，中美兩國要達成貿易協議，仍有很多障礙有待解決，現時便確信可達成協議是言之尚早，但對達成協議持審慎樂觀看法。至於財長努欽(Steven Mnuchin)亦稱，對雙方未來達成貿易協議感到樂觀。

法國連續第三個周末出現反對增加燃油稅的「熒光黃背心」運動，巴黎市中心在上周六的示威演變成暴力衝突，有超過400人被捕。據法新社援引政府消息人士報道，法國總理菲利普(Edouard Philippe)計劃宣布暫停上調燃油稅。法國財長稱，「熒光黃背心」運動，已對該國經濟造成沉重打擊，商店、酒店和餐館的商業活動大幅下降。

投資者憧憬石油出口國組織（OPEC）本周四開會落實減產，加上中美貿易衝突暫緩和，市場對原油需求前景有更樂觀看法，刺激油價在上日漲近4%後，今日繼續走強，紐約原油期貨現時每桶報53.64美元，漲0.69美元或1.3%；倫敦布蘭特期油報62.43美元，漲0.74美元或1.2%。

歐羅區今日稍後將公布10月生產者物價指數(PPI)，市場預期按月和按年分別增長0.5%及4.5%，與前值相同。