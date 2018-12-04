國際財經

據Business Insider網站引述內部文件指，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)曾計劃於2020年6月之前，生產小型電動多用途車(SUV)Model Y，但該公司稱後來改變了計劃。

報道指，特斯拉在10月業績電話會議前向員工發送文件，表示計劃到2020年年底，每周在內華達州的超級工廠(Gigafactory)生產7000輛Model Y，到2021年2月每周在中國工廠生產5000輛Model Y。

不過，特斯拉代表稱，有關文件的時間表和訊息是過時的。