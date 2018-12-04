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今日 13:00 中國財經 國際財經

滬倫通傳12月14日啟動

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外電引述知情人士透露，「滬倫通」計劃12月14日啟動，作為世界第二大經濟體的對外開放再邁出一步。

知情人士表示，倫敦證券交易所集團方面將首先啟動該機制，項目的規劃者幾個月作出了先啟動倫敦上市的決定。

知情人士稱，此項決定是基於公司的準備情況而作出，通過香港和法蘭克福，中國企業二級上市已經非常熟悉，但是英國企業對於中國的市場則幾乎毫無經驗。

上海證券交易所的人士對消息不予置評。

根據倫敦證交所11月份向經紀商展示的報告，有216家上海上市公司符合在倫敦發行股票的資格。

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