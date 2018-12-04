國際財經

摩根士丹利認為，美國第二大汽車集團福特(Ford)的裁員規模或高達2.5萬人，較競爭對手通用汽車(GM)還要狠。

福特全職員工目前約有7萬人，該公司目前在新任行政總裁的帶領下，正推進未來5年的重組計劃，但並未提及裁員規模。

摩根士丹利分析師喬納斯(Adam Jonas)發表報告提到，在福特的重組計劃中，一大部分將針對福特歐洲的業務，但北美地區也會有顯著的重組效應，美國和加拿大的全職兼職工人未見得能倖免於難。

他又指，車企的調整不只是局限於通用和福特。隨着行業洗牌，其他車企也將被逼跟隨通用及福特，先是放棄生產滯銷汽車的工廠，接下來是重組並發展電動車和自動駕駛汽車。

外電早前報道，福特已通知7萬名全職僱員，計劃在明年中之前裁員，但規模未定。另外，該公司還計劃在來年春季調整兩家美國工廠的架構，將工人轉移至SUV和變速器的生產中。

雖然福特股價周一收漲2.02%，報9.60美元，但自今年以來，該公司股價累跌23%，同期通用汽車下跌6%，而電動車領軍者特斯拉(Tesla)上漲15%。

通用汽車早前宣布，將於明年關閉5家北美工廠，裁員15%，涉及超過1.4萬名員工，重組成本高達38億美元(296.4億港元)。