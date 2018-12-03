國際財經

「習特會」促成中美貿易糾紛暫緩升級，全球主要股市上漲，美股由能源及科技股等板塊領升，道指一度爆升441點，納指更曾升2.13%。美元普遍轉弱，其中澳洲等與中國貿易關係較密切國家的貨幣滙價升勢較顯著。美國10年期債息則跌穿3厘。

美股連升兩個交易日，道指收市仍漲287點或1.13%，報25826點；較受中美貿易影響的波音和卡特彼勒（Caterpillar）分別大升3.8%和2.4%。標指漲1.09%，報2790點；能源、科技及非必需消費品板塊漲幅介乎2.1%至2.2%。納指升1.51%，報7441點；亞馬遜飆4.8%，市值報8666億美元，蘋果抽高2.4%，市值報8770億美元，盤中市值一度被亞馬遜超越；微軟亦升1%。中國據報會降低美國進口汽車關稅，令福特、特斯拉（Tesla）股價分別錄得7.4%和2.2%升幅。

巴黎示威累法股漲得少

歐股全面造好，主要由汽車、資源和晶片股帶動，較多出口股的德國股市大漲1.85%；法股僅升1%，主因巴黎暴力示威致旅遊及零售股逆市挫。亞股表現亦佳，日股收升1%，澳股揚1.84%，韓股漲1.67%，印度股市受油價急飆拖累，僅抽高0.13%。

美債3年期與5年期息差倒掛

美國總統特朗普在Twitter形容，只有他與中國國家主席習近平才能在貿易等範疇上帶來重大及正面改變。惟有分析員對兩國貿易戰仍存顧慮，認為雙方共識尚有巨大分歧，「停火」只能短暫恢復投資者信心。事實上，避險情緒猶存，除美股高位回順之外，美國10年期國庫券亦受捧，價格上場，令債息跌穿3厘，報2.972厘，跌幅為2.2個基點；其中，3年期與5年期債息差一度跌至負0.7個基點，為2007年以來首次跌破零水平，即出現所謂「債息倒掛」，5年期與兩年期也曾倒掛，分析普遍認為是經濟出現衰退的徵兆。

澳元一度抽高超過1%

貿易戰況有所緩和，美元的避險角色消減，周一全線向下，美滙指數低見96.71，到美市時稍為收復失地，尾段報96.99，仍跌0.1%。其中頗多產品出口至中國的國家貨幣顯著上升，澳元曾漲超過1%，尾段報73.53美仙，仍抽高0.57%，紐元升0.61%。

歐羅高見1.1382美元，美市尾段報1.1349，升0.26%。不過，美元兌避險貨幣日圓升0.12%，報113.62日圓。美元回軟，紐約期金收市升13.6美元或1.1%，報每盎斯1239.6美元，創一個月高。

美滙回軟 油金價彈

石油出口國組織（OPEC）本周四開會，市場預期油組與俄羅斯將宣布減產，另因加拿大盛產油砂的艾伯塔省（Alberta）周日宣布減產，帶動國際油價急漲，布蘭特期油曾飆超過6%，收市漲3.75%，報每桶61.69美元；紐約期油升3.97%，收報52.95美元。

美國數據方面，美國供應管理協會（ISM）11月製造業指數升至59.3，高於預期；美國10月建築開支下降0.1%，較預估值0.4%遜色。