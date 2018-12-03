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今日 01:30 國際財經

特朗普委萊特希澤主導中美新一輪貿談

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路透引述一名美國白宮官員透露，總統特朗普已委任貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），負責監察新一輪與中國的貿易談判。

中美元首日前在阿根廷會晤後，雙方同意明年起不會額外加徵關稅，兩國將進行90日談判。在特朗普與國家主席習近平會晤時，萊特希澤及多名白宮官員都有出席。

白宮早前發表聲明稱，中美若90日後未能達成協議，美方才考慮向2000億美元中國貨品提高關稅稅率，由現時的10%增加至25%。中方同意立即購買美國農產品，並買入大量美國工業和能源等商品。

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