歐美大型汽車集團快意佳士拿公布，11月美國汽車銷量按年升17%至18.131萬輛。消息公布後，該公司股價升3%。
快意佳士拿指出，Jeep品牌銷量升12%至7.3784萬輛，Wrangler、Cherokee與Compass銷量全部創下單月新高；Ram銷量升44%至5.7970萬輛；Dodge銷量升15%至3.3196萬輛；Chrysler品牌銷量跌21%至1.3097萬輛；Alfa Romeo銷量升36%至1957輛；Fiat品牌銷量跌24%至1309輛。
今日 00:31 國際財經
歐美大型汽車集團快意佳士拿公布，11月美國汽車銷量按年升17%至18.131萬輛。消息公布後，該公司股價升3%。
快意佳士拿指出，Jeep品牌銷量升12%至7.3784萬輛，Wrangler、Cherokee與Compass銷量全部創下單月新高；Ram銷量升44%至5.7970萬輛；Dodge銷量升15%至3.3196萬輛；Chrysler品牌銷量跌21%至1.3097萬輛；Alfa Romeo銷量升36%至1957輛；Fiat品牌銷量跌24%至1309輛。
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