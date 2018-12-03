美國第二大汽車集團福特公布，11月美國銷量按年跌6.9%；其中貨車銷量跌2.3%，SUV銷量跌4.9%，房車銷量則跌19.5%。
按照品牌計算，福特品牌銷量跌7.3%。按照汽車型號計算，Fusion升11.8%，Taurus升4.7%，Fiesta升72.6%，Focus跌66.1%，Mustang跌27.0%，GT跌6.3%；F系貨車跌0.9%，Escape SUV 跌25.7%，Explorer跌17.8%，Expedition SUVs升7.9%，重型卡車則升85.2%。
今日 00:16 國際財經
美國第二大汽車集團福特公布，11月美國銷量按年跌6.9%；其中貨車銷量跌2.3%，SUV銷量跌4.9%，房車銷量則跌19.5%。
按照品牌計算，福特品牌銷量跌7.3%。按照汽車型號計算，Fusion升11.8%，Taurus升4.7%，Fiesta升72.6%，Focus跌66.1%，Mustang跌27.0%，GT跌6.3%；F系貨車跌0.9%，Escape SUV 跌25.7%，Explorer跌17.8%，Expedition SUVs升7.9%，重型卡車則升85.2%。
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