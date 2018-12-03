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今日 00:12 國際財經

寶馬：關稅等因素料增10億歐羅成本

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德國寶馬汽車（BMW）表示，預期明年將會受到關稅、貨幣升值及原材料漲價等不利因素影響，涉及金額可能達到10億歐羅。

寶馬財務總監Nicolas Peter周一在慕尼黑對分析員稱，儘管受到不利因素拖累，集團仍然預期旗下汽車部門可取得8%至10%的經營利潤。

Nicolas Peter向路透表示，集團能否達到經營利潤目標，須視乎關稅政策、貨幣與原材料價格等因素，以及車廠為符合尾氣排放標準而投放的成本。其中，單是中國與美國互相加徵汽車關稅，就帶來數億歐羅的額外支出。

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