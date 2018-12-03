國際財經

中美領導人就阻止貿易局勢惡化達成一致，同意貿易戰停火，受消息刺激，全球風險資產大漲，美股高開，三大指數升逾1%，道指升逾400點。

截至本港時間晚上約10時36分，道指報25970點，升432點或1.69%；標普500指數報2797點，升37點或1.37%；納指報7462點，升131點或1.8%。

投資者本周將迎來諸多重磅事件，並以美國聯儲局主席鮑威爾講話和美國非農就業報告最受關注，該兩大事件可能引發市場波動。

其中，鮑威爾將於周三在國會聯合經濟委員會就經濟前景作證詞。另外，周五公布的美國非農就業報告更不容忽視，隨着聯儲局12月利率決議逼近，投資者將目光轉向經濟數據，並從中尋找美國經濟可能失去動力的任何線索。市場預期美國11月非農就業將新增20萬個就業職位，低於此前的25萬個，失業率將維持在3.7%，為數十年來的最低水平。

不過，對於投資者來說，為有史以來最長的牛市結束下結論還為時過早，因為貿易爭端暫時停火、聯儲局可能會停止加息周期，以及俄羅斯和沙地合力採取措施解決石油供應過剩問題等仍未完成明朗。

AMP Capital Investors Ltd駐悉尼基金經理Nader Naeimi表示，反彈繼續​​存在很大潛力，但最大的風險是聯儲局，現在需要被重新評估。

油價持續上揚，紐約原油期貨現時每桶報53.21美元，升2.28美元或4.48%；倫敦布蘭特期油報61.88美元，升2.42美元或4.07%。