國際財經

上周三(11月28日)美元/日圓一度跟隨美元強勢而升至兩周高位113.99，但美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在翌日凌晨發表的鴿派言論令市場意外，美元遭到拋售，拖累美元/日圓一度大跌至113.15附近。不過，由於美國總統特朗普(Donald Trump)上周參加二十國集團峰會時主動邀約中國國家主席習近平進行元首會晤以商討貿易戰「停火」事情，而且美國、加拿大、墨西哥三國領導人正式簽署了美加墨協定(USMCA)以取代舊的北美自由貿易協定(NAFTA)，市場對於貿易戰的憂慮情緒緩和令資金流出日圓資產，推動美元/日圓企穩113.20區域並展開反彈。

今日(12月3日)亞洲時段美元/日圓更一度急速反彈20點至113.78，因中美元首會晤後雙方同意中美關稅戰「停火」90日。美方稱，中國將大量進口美國產品，以改變雙方貿易失衡局面。中美元首會晤令避險情緒消散，東亞股市指數普遍上揚，上證綜指今天更勁升2.57%至2654.80。不過由於早前美國聯儲局官員卡什卡里(Neel Kashkari)早前稱美國經濟良好，過度加息可能導致經濟衰退，限制了美滙指數的漲幅，導致今天的美元/日圓午後升勢未能延續，反而掉頭回落至113.40附近。

技術分析方面，儘管目前美元/日圓仍企穩由11月20日低位112.26延伸而上的支持線之上，但滙價在11月中旬及11月底兩度升至114附近均受到強力沽壓而大幅回落，若短期內滙價跌穿支持線113.30水平，後市或會進一步回落至113.00甚至112.50附近水平。本周投資者需要留意周三(12月5日)日本央行副行長若田部昌澄(Masazumi Wakatabe)的講話與周五(12月7日)公布的美國11月非農就業數據，若美國非農就業數據表現遜於預期，美元/日圓或會大幅回落進一步下探112.00水平。

策略方面，我們根據11月19日的策略於113.40建立的美元/日圓沽盤(下望112.10，升穿113.75止損)已於113.75止損，虧損35點。短期內待匯價反彈至113.80至114.00沽出美元/日圓，下望112.60，升穿114.30止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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