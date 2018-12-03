國際財經

中美同意貿易戰停火，持續多時的緊張局勢暫時緩和，掃除市場部分不明朗因素，利好投資氣氛，歐股中段持續上揚，道期大幅攀升。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7139點，漲159點或2.28%；德國DAX指數報11554點，漲297點或2.64%；法國CAC 40指數報5107點，漲103點或2.07%；意大利富時MIB指數報19623點，漲434點或2.26%。

道指期貨暫報26053點，飆514點。

貿易戰憂慮雖略為紓緩，但投資者的焦點重新回到美國貨幣政策，關注聯儲主席鮑威爾本周稍後將在美國國會聯合經濟委員會發表的證詞陳述。

星展銀行在一份報告中稱，預期鮑威爾的立場只是較10月的鷹派論調有所軟化，聯儲局仍有望在12月19日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上決定加息，為今年的第4次加息，預計2019年還會加息4次。

歐洲方面，英國工程僱主聯合會(EEF)預測，英國製造業者即將迎來2015年以來增長最緩慢的一年，因英國脫歐不確定性損及海外需求，企業或將遭遇原材料短缺。分析指出，英國首相文翠珊將面臨一番苦戰，以期讓脫歐過渡協議獲得議會的批准，而該份協議旨在避免明年3月29日英國退出歐盟時，出現硬脫歐的情況。

環球貿易風險降溫、沙地阿拉伯與俄羅斯同意繼續合作，市場憧憬產油國達成減產協議機會上升，加上加拿大最大石油生產省份的亞伯達省(Alberta)亦決定展開減產行動，油價反彈，紐約原油期貨現時每桶報53.14美元，漲2.21美元或4.34%；倫敦布蘭特期油報61.72美元，漲2.26美元或3.8%。

石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等其他主要產油國，將於本周四及五(6日及7日)在維也納開會，討論油市狀況。