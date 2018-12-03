國際財經

中美貿易戰出現曙光，「習特會」成果勝預期，雙方達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，紓緩貿易磨擦引起的緊張和焦慮，以及市場對經濟前景的憂慮，歐洲股市早段大漲2%。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7119點，漲139點或1.99%；德國DAX指數報11548點，漲291點或2.59%；法國CAC 40指數報5105點，漲101點或2.03%；意大利富時MIB指數報19627點，漲438點或2.29%。

道指期貨暫報26064點，飆525點。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普自7月初貿易戰打響「第一槍」以來首度會面，雙方在「習特會」達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，並展開為期90日的談判。

不過，兩國在會後聲明就稍後談判的重點卻「各自表述」，美國強調談判將討論中國的結構性改革，涵蓋技術轉讓、保護知識產權、網絡安全等議題，倘90日內未能達成協議，美國會重新加徵關稅。中方則着墨於雙方同意停止加徵關稅，並朝着取消所有額外關稅的方向加緊磋商，對科技議題及90日期限等隻字不提。分析認為，貿易戰雖暫時不升級，但兩國結構性分歧仍在，料將長期過招。

美國總統特朗普其後在Twitter發文稱，中國已同意降低和取消美國輸華汽車的關稅。目前關稅稅率為40%。

環球貿易風險降溫、沙地阿拉伯與俄羅斯同意繼續合作，市場憧憬產油國達成減產協議機會上升，加上加拿大最大石油生產省份的亞伯達省(Alberta)亦決定展開減產行動，刺激油價扭轉上周五挫1%的頹勢，今日大幅反彈。紐約原油期貨現時每桶報53.49美元，漲2.56美元或5.03%；倫敦布蘭特期油報62.37美元，漲2.91美元或4.89%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布11月製造業PMI終值，市場預期分別持平於50.7、51.6及51.5；至於英國11月製造業PMI料由51.1升至52。美國亦會公布11月ISM製造業指數，料由57.7升至58。