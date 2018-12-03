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被喻為「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤認為，無線耳機AirPods，有望成為蘋果增長最快的產品，預計2021年銷量過億。

外電報道，郭明錤預計，蘋果將在明年首季發布支持無線充電功能的升級版AirPods，而全新設計的AirPods則可能於2020年初面世。

郭明錤表示，與購買新的iPhone相比，現有iPhone用戶更願意購買AirPods，預測AirPods的銷量將大幅增長，從2017年的1600萬部，增長到2021年的逾1億部。