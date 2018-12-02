國際財經

中美兩國同意暫時停止貿易戰，將成為本周美國股市走勢的重要指標。此外，石油出口國組織本周會議也是主要焦點，因為減產與否將影響油價走勢。其他焦點方面，聯儲局主席鮑威爾周三出席國會聽證會，以及美國11月就業數據等，也是不容錯過的消息。

另外，美國總統特朗普宣布，因應前總統老布殊病逝，股市周三休息。

國家主席習近平與特朗普上周在20國集團(G20)舉行會談，達成暫時停止貿易戰60天的共識。消息預期對周一重開的美國股市帶來最大影響。

市場第二個焦點，相信是油組與非油組產油國將於周四及周五、在奧地利維也納舉行會議。屆時，各個主要產油國將討論未來半年油市策略。上周，有傳媒報道，產油國將達成協議，減產130萬桶。油價在11月已累計下跌逾20%，主要是受到庫存升勢困擾。減產一旦落實，將有利油價。

市場第三個焦點，將是鮑威爾在周三出席國會聽證會，闡釋經濟前景評估。市場將關注他的論點是否意味聯儲局明年將放緩加息步伐。

本周的第四個焦點，相信是周五公布的美國11月非農業職位增幅。市場預期有關增幅是20萬個，低於前一月的25萬個水平；失業率預期保持在49年低位的3.7%水平不變。不過，市場最看重的可能是平均時薪變化，預期按年升幅將是3.1%。

至於本周第五個焦點，便是周三公布的英國服務業指數。市場預期11月數值是52.5，前一月為52.2。