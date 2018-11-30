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今日 06:23 國際財經

G20峰會揭幕 美滙呈強

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20國集團(G20)阿根廷峰會揭幕，美元滙價呈強。

ICE美滙指數升0.4%至97.144，本周累計升0.2%。

市場人士關注美國總統特朗普與國家主席習近平周六在G20的會面，可能成為兩國貿易談判的關鍵。另外，沙地阿拉伯與俄羅斯領袖的會面，則可能涉及減產議題。

歐羅兌美元下滑至1.1324，前一天為1.1394，11月累計升0.4%。英鎊兌美元偏軟，報1.2769，跌0.2%，11月升0.1%。美元兌日圓微升至113.53，本月升0.5%。

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