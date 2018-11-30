國際財經

專門披露美國電動車生產商特斯拉(Tesla)消息的博客網Electrek引述行政總裁馬斯克(Elon Musk)的內部電郵稱，特斯拉已達致日產逾1000輛Model 3的里程碑。因此，特斯拉相當於進入每周可產7000輛Model 3的階段。

根據報道，馬斯克要求特斯拉員工要努力保持日產1000輛Model 3的產能，以及節省成本與提升效率。

特斯拉未有回應查詢。

馬斯克在11月初接受傳媒訪問時曾表示，特斯拉正努力達致每周產6000輛Model 3，以致最終產7000輛的目標。