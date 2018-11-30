國際財經

二十國集團（G20）峰會周五在阿根廷揭幕，全球投資者都密切注視，中國國家主席習近平及美國總統特朗普周六晚上（香港時間周日早上）共進晚餐時，能否達成「貿易休戰」協議。

在此以前，投資者不敢輕舉妄動，美股周五早段和中段缺乏方向，反覆窄幅上落，其中道指曾跌87點，但接近尾段市場樂觀情緒開始審慎增加，道指在收市前約半小時升幅擴大至超過170點。

CNBC報道，以對華鷹派見稱的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）將會出席「習特會」，令外界擔心這次會面難有正面結果；但美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周五宣稱，預期「習特會」將取得成功，兩國官員都感受到正面氣氛。路透報道亦稱，中方官員亦稱，中美在貿易方面「共識正穩定增加」。

避險高漲 美滙重上97

截至本港凌晨約4時24分，道指升170點或0.67%，報25509點，盤中最高暫觸及25514點；標指上揚0.72%；納指彈高0.62%。不少分析員估計，中美會同意暫時不再向對方祭出新的貿易制裁措施，以爭取更多時間談判。

歐洲股市偏軟，英、法、德股跌幅介乎0.05%至0.83%。亞洲股市個別發展，日股高收0.4%。

滙市投資者選擇避險，美滙指數暫升0.49%，報97.26，重上97水平。美元呈強，拖累金價向下，紐約2月期金收市跌0.4%，每盎斯報1226美元。

美國聯儲局周四公布11月議息會議紀錄，顯示聯儲局官員同意，倘若之後勞工市場及通脹數據與現時預期符合甚至更佳，很快便要再次加息，市場分析聯儲局12月極大機會再加息0.25厘。

儲局研不提「漸進加息」

不過，部分官員關注貿易紛爭及企業債務等問題可能拖慢經濟增長，顯示聯儲局或於明年考慮暫停收緊貨幣政策。紀錄顯示，官員有意在往後的議息聲明中，刪除「進一步循序漸進加息」的字眼，以強調局方是按最新經濟數據去決定利率。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）周五說，目前聯儲局最需要解決的問題，是通脹持續低迷，而非過於熾熱，因此局方要檢討現行制定利率的政策。他未有評論經濟前景及利率政策。

紐約期油一度跌穿50美元，低見49.65美元，收市報每桶50.93美元，回落1.01%，11月累計急挫22%，創逾10年最大單月跌幅；倫敦布蘭特期油每桶收報58.71美元，跌1.34%。

美國11月芝加哥採購經理指數（PMI）由前一個月的58.4升至66.4，好過市場預期。