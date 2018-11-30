歐洲最大石油企業之一蜆殼(Royal Dutch Shell)公布，已完成出售愛爾蘭上游石油業務分支Shell E&P Ireland的交易，涉及金額最多為13億美元(101.4億港元)。
蜆殼指出，相關業務的買家為加拿大退休金投資局旗下企業Nephin Energy。Shell E&P Ireland持有Corrib天然氣合營項目的45%權益。
蜆殼首先得到9.58億美元現金與5400萬美元利息，然後在2018至2025年期間，視乎天然氣價格與氣田產量，進一步得到最多2.85億美元現金。
今日 00:47 國際財經
歐洲最大石油企業之一蜆殼(Royal Dutch Shell)公布，已完成出售愛爾蘭上游石油業務分支Shell E&P Ireland的交易，涉及金額最多為13億美元(101.4億港元)。
蜆殼指出，相關業務的買家為加拿大退休金投資局旗下企業Nephin Energy。Shell E&P Ireland持有Corrib天然氣合營項目的45%權益。
蜆殼首先得到9.58億美元現金與5400萬美元利息，然後在2018至2025年期間，視乎天然氣價格與氣田產量，進一步得到最多2.85億美元現金。
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